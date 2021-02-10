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Газотранспортная система Калининграда перешла в штатный режим работы

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Газотранспортная система Калининградской области перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ, сообщил 10 февраля зампредседателя правительства региона Александр Рольбинов.

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«Сегодня утром газотранспортная система после успешно проведенных мероприятий перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ», — сказал он на брифинге.

Ранее в среду представитель оператора литовской газопередающей системы Amber Grid Лаура Шебекене сообщила, что транзитная прокачка природного газа через Литву в Калининградскую область, приостановленная накануне по просьбе российского «Газпрома», осуществляется в полном объеме.

«Наши диспетчерские данные свидетельствуют, что передача газа, возобновившаяся перед полуночью, сейчас осуществляется в обычном режиме в полном объеме», — рассказала она ТАСС.

По словам Шебекене, договор с «Газпромом», заключенный до конца 2025 года по формуле «транспортируй или плати», «работает надежно и стабильно», поэтому финансовых последствий для литовского оператора приостановка транзита иметь не будет.

Накануне Amber Grid сообщил о приостановке транзита газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Причина приостановки транзита не уточнялась.

Позднее, ночью того же дня, транзит газа восстановили. Как пояснили в «Газпроме», потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

Природный газ поступает транзитом в Калининградскую область из Литвы через Белоруссию. Договор предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 млрд кубометров в год.

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