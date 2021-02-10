Нижегородские власти перенесли сроки зачисления в первый класс

В Нижегородской области в этом году изменят сроки приема заявлений в первый класс общеобразовательных школ. Решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По словам регионального министра образования Ольги Петровой, которые приводит ИА «НьюсНН», прием заявлений стартует только 1 апреля. Ранее документы на зачисление детей в школы по прописке начинали принимать с 1 февраля и завершали не позднее 30 июня.

Министр уточнила, что с 1 апреля по 30 июня смогут подавать заявления родители детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Для детей, не относящихся по прописке к этой территории, сроки иные — с 6 июля по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что в этом году процедура проведения ЕГЭ останется такой же, как прежде, независимо от введенных в 2020 году противоэпидемических санитарных мер.