Комитет ГД рекомендовал одобрить запрет звуковой рекламы в жилых домах

Комитет Госдумы (ГД) по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 10 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», — следует из пояснительной записки к документу.

Авторы инициативы подчеркнули, что в настоящее время в целях охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей распространители рекламы часто используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме — после окончания рекламный звуковой ролик воспроизводится вновь без перерывов в течение всего дня.

Уровень шума звуковой рекламы не нарушает действующие санитарно-эпидемиологические нормы, отмечают астраханские законодатели. Однако, по сведениям жителей, непрерывные рекламные ролики негативно влияют на жизнь граждан.

Законопроект «определяет приоритет защиты права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой», говорится в документе.

Правительство РФ инициативу поддержало, потребовав некоторых уточнений в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы.