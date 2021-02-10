Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC
Мир
Россия намерена обсудить с Ливаном участие в восстановлении порта Бейрута
Авто
Hyundai представила автомобиль для исследования Луны
Экономика
ФНС ускорит регистрацию ИП до нескольких минут
Мир
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля стабильность на Ближнем Востоке
Политика
Комитет ГД рекомендовал одобрить запрет звуковой рекламы в жилых домах
Общество
Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили

Комитет ГД рекомендовал одобрить запрет звуковой рекламы в жилых домах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Госдумы (ГД) по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 10 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.

Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах
Правительство поддержало законопроект Астраханской областной думы

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», — следует из пояснительной записки к документу.

Авторы инициативы подчеркнули, что в настоящее время в целях охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей распространители рекламы часто используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме — после окончания рекламный звуковой ролик воспроизводится вновь без перерывов в течение всего дня.

Уровень шума звуковой рекламы не нарушает действующие санитарно-эпидемиологические нормы, отмечают астраханские законодатели. Однако, по сведениям жителей, непрерывные рекламные ролики негативно влияют на жизнь граждан.

Законопроект «определяет приоритет защиты права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой», говорится в документе.

Правительство РФ инициативу поддержало, потребовав некоторых уточнений в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021