СК запросил арест ударившего полицейского на незаконной акции молодого человека

Следственный комитет (СК) просит суд арестовать 22-летнего молодого человека, напавшего на правоохранителя в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

Как уточнили в СК, задержанный нанес полицейскому несколько ударов и попытался сорвать с него шлем.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании в отношении обвиняемого в применении насилия к представителю власти меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Как уточняется, фигуранта просят арестовать до 8 апреля 2021 года.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании еще одного подозреваемого в нападении на полицейского. По данным ведомства, 23 января мужчина, участвующий в незаконном митинге возле Страстного бульвара, несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции в область головы и туловища.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также сообщали об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела, в том числе о вовлечении в акции несовершеннолетних.