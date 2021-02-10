Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены
Общество
В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
Мир
Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе
Общество
Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России
Общество
В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Культура
Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

Хабаровские таможенники перекрыли канал по контрабанде леса в Китай

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае пресекли контрабандный канал экспорта ценных порот древесины в Китай. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе хабаровской таможни.

Пнем с огнем: незаконную древесину разрешат уничтожать
В Минфине рассчитывают, что утилизация изъятого леса поможет декриминализации отрасли

В период с декабря 2020 года по январь 2021-го задержано 800 куб. м леса, также выявлены факты незаконного экспорта леса в Китай на сумму 43 млн рублей. Подозреваемые в преступлении задержаны, организатор заключен под стражу.

Установлено, что на подконтрольные фигурантам организации было оформлено три договора аренды лесных насаждений общей площадью более 600 га. Предотвращен вывоз 26 тыс. куб. м древесины стоимостью 380 млн рублей.

В офисах компании, пунктах отгрузки леса и местах проживания членов преступной группы прошли обыски. Изъяты документы, печати, компьютеры, телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов». Фигурантам грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В декабре «Известия» сообщали о том, что Минфин подготовил законопроекты «О внесении изменений в ст. 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Ими предлагается ввести новые нормы, согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021