Хабаровские таможенники перекрыли канал по контрабанде леса в Китай

В Хабаровском крае пресекли контрабандный канал экспорта ценных порот древесины в Китай. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе хабаровской таможни.

В период с декабря 2020 года по январь 2021-го задержано 800 куб. м леса, также выявлены факты незаконного экспорта леса в Китай на сумму 43 млн рублей. Подозреваемые в преступлении задержаны, организатор заключен под стражу.

Установлено, что на подконтрольные фигурантам организации было оформлено три договора аренды лесных насаждений общей площадью более 600 га. Предотвращен вывоз 26 тыс. куб. м древесины стоимостью 380 млн рублей.

В офисах компании, пунктах отгрузки леса и местах проживания членов преступной группы прошли обыски. Изъяты документы, печати, компьютеры, телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов». Фигурантам грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В декабре «Известия» сообщали о том, что Минфин подготовил законопроекты «О внесении изменений в ст. 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Ими предлагается ввести новые нормы, согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.