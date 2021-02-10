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Ограничения снимают с детских реабилитационных центров в Саратове

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В Саратове с 10 февраля снимаются коронавирусные ограничения с реабилитационных центров для детей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

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Работа стационаров возобновляется в центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, Центре адаптации и реабилитации инвалидов, отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», уточняет ИА «Взгляд-инфо».

По данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 244 новых случая заболевания. Таким образом, на 10 февраля в регионе 45 600 заболевших COVID-19.

9 февраля сообщалось, что в Удмуртии с 12 февраля масочный режим будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. С 10 февраля там снимаются ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.

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