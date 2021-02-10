Сотню семей переселят из ветхого жилья в Ржеве

В Ржеве Тверской области запланировано строительство трех многоквартирных домов для участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, на улице Революции появятся еще 100 квартир. Ветхие здания будут снесены, чтобы освободить землю под новую застройку.

По словам замглавы администрации Ржева по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексея Савина, сейчас заканчиваются работа над проектом и подготовка площадки под строительство домов. Одновременно с ними будут строить детскую площадку и парковку.

Выбор варианта застройки сделан в пользу малоэтажности — дома сделают трехэтажными. Это была просьба самих местных жителей, которые не хотят, чтобы небоскребы нарушали облик старинного русского города.

Перед новогодними праздниками в построенный по этой же программе дом вселились 17 семей. Здание в Осташковском проезде возводил местный завод КСК.

Ранее губернатор Игорь Руденя отмечал, что власти Ржева активнее других реализуют региональную адресную программу по переселению из аварийного жилого фонда.

В прошлом году город стал одним из лидеров по этому показателю: было введено 2528 кв. м нового жилья, а жилищные условия улучшили 188 человек, пишут «Тверские ведомости».