Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены
Общество
В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
Мир
Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе
Общество
Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России
Общество
В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Культура
Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

Захарова заявила об отсутствии планов на личную встречу Лаврова и Блинкена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обсуждений на тему личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена на данный момент не ведется. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мировой беспорядок: с чем российская дипломатия начинает 2021 год
Главной темой пресс-конференции Сергея Лаврова стало противостояние с Западом

«Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

4 февраля глава МИД РФ провел телефонный разговор с госсекретарем США. Сообщалось, что Лавров поздравил Блинкена с вступлением в должность, а также выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

В телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили ряд вопросов, в частности, затронули сферу контроля над вооружениями с учетом того, что Соединенные Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в контексте перспектив Договора по открытому небу (ДОН).

На следующий день, 5 февраля, стало известно, что во время телефонного разговора госсекретарь США поздравил Россию с доказанной эффективностью вакцины от COVID-19 «Спутник V». Лавров уточнил, что стороны договорились поддерживать контакты по этой теме между учеными.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021