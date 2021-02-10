Захарова заявила об отсутствии планов на личную встречу Лаврова и Блинкена

Обсуждений на тему личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена на данный момент не ведется. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

4 февраля глава МИД РФ провел телефонный разговор с госсекретарем США. Сообщалось, что Лавров поздравил Блинкена с вступлением в должность, а также выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

В телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили ряд вопросов, в частности, затронули сферу контроля над вооружениями с учетом того, что Соединенные Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в контексте перспектив Договора по открытому небу (ДОН).

На следующий день, 5 февраля, стало известно, что во время телефонного разговора госсекретарь США поздравил Россию с доказанной эффективностью вакцины от COVID-19 «Спутник V». Лавров уточнил, что стороны договорились поддерживать контакты по этой теме между учеными.