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Лавров рассказал об ожесточенных попытках Запада сделать РФ «послушной»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Запад хочет сделать Россию «послушной» и удобной для продвижения своих собственных интересов, и эти по пытки становятся все ожесточеннее. Об этом министр заявил в среду, 10 февраля, на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим дипломатам.

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Главной темой пресс-конференции Сергея Лаврова стало противостояние с Западом

Лавров также подчеркнул, что своими действиями западные страны пытаются не дать России стать самостоятельной и отстаивать свое право на независимую внешнюю политику.

Кроме того, министр указал, что Запад также пытается навязать россиянам «весьма сомнительные» общечеловеческие ценности, которых придерживается сам. Они, по словам Лаврова, идут вразрез с российской культурой и цивилизационными традициями.

«И хотят, чтобы Россия по большому счету была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся всё более и более ожесточенными», — добавил он.

Вдобавок к этому глава внешнеполитического ведомства России призвал нынешних российских дипломатов, опираясь на мудрость своих предшественников, а также на свои силу, опыт и знания, действовать настойчиво для продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.

В России 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Он был утвержден в 2002 году. Дата выбрана не случайно, так как к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси — Посольском приказе.

Лавров в своем поздравлении коллегам, опубликованном на сайте российского МИДа, отметил, что работа в дипломатической стезе всегда была почета и во все времена в российском внешнеполитическом ведомстве находили применения свои талантам люди поистине неординарные, мыслящие глобально.

Дипломатов уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в текущей непростой обстановке важно наращивать усилия, чтобы обеспечить условия стратегической стабильности и безопасности.

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