Экстренное предупреждение объявили в Карелии

Гидрометцентр Карелии выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Оно будет действовать с 10 по 11 февраля.

Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, погода не будет способствовать рассеиванию вредных примесей первой степени опасности.

Предприятия предупредили о необходимости сократить выбросы по разработанным ранее планам по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух в период неблагоприятных метеоусловий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг, 11 февраля, в Москве начнется сильный продолжительный снегопад. Он продлится до 13–14 февраля. Специалист подчеркнул, что объем снега будет «огромен» и идти он будет непрестанно.