Экстренное предупреждение объявили в Карелии
Гидрометцентр Карелии выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Оно будет действовать с 10 по 11 февраля.
Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, погода не будет способствовать рассеиванию вредных примесей первой степени опасности.
Предприятия предупредили о необходимости сократить выбросы по разработанным ранее планам по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух в период неблагоприятных метеоусловий.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг, 11 февраля, в Москве начнется сильный продолжительный снегопад. Он продлится до 13–14 февраля. Специалист подчеркнул, что объем снега будет «огромен» и идти он будет непрестанно.