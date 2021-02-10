Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на Netflix

Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель запустит свое детское кулинарное шоу на Netflix. Об этом бывшая первая леди написала в своем Twitter во вторник, 9 февраля.

Шоу получило название «Ваффлс + Моти», где Мишель вместе с двумя куклами Ваффлс и Моти готовит блюда со всего мира. Старт шоу намечен на 16 марта.

«Я также рада работать с HAPHAnews («Партнерство во имя более здоровой Америки». — Ред.), чтобы помочь детям сформировать здоровые привычки и помочь нуждающимся семьям готовить вместе дома из свежих продуктов. Надеюсь, вы присоединитесь к нам, посмотрев 16 марта», — написала она.

По данным новостного телеканала CP24, длительность каждого эпизода шоу — около 20 минут. Бывшая первая леди США выступила в роли «владелицы» ресторана, где куклы — сотрудники и начинающие повара — будут путешествовать в волшебной тележке для покупок и собирать ингредиенты для своих блюд по всему миру.

Продюсером шоу выступила компания Higher Ground Productions, принадлежащая Обаме и ее мужу.

6 февраля стало известно, что продюсерская компания бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель создаст по меньшей мере шесть новых проектов для Netflix.

Среди совместных проектов компании семьи Обама и Netflix назывались сериал для подростков о сотрудничающей с полицией под прикрытием индейской девушке из резервации, сериал о национальных парках и дикой природе, научно-фантастический фильм, а также картина об одном из первых покорителей Эвереста непальце Тенцинге Норгее. Кроме того, в рамках сотрудничества создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида «Выход на Запад» (Exit West), в котором роль исполняет британский актер Риз Ахмед.

О том, что Барак и Мишель Обама заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании, стало известно в мае 2018 года.