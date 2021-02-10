Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены
Общество
В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
Мир
Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе
Общество
Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России
Общество
В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Культура
Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 790 тыс. школьников зарегистрировались в 2021 году на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускных экзаменов. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Всё идет не по плану: 24% выпускников передумали поступать в выбранные вузы
Четверть школьников сдали ЕГЭ не на тот балл, на который рассчитывали

«Формирование базы завершено, все заявления участников приняты. На сегодняшний момент у нас 795 тыс. заявлений, включая выпускников текущего года и выпускников прошлых лет», — сказал он.

Музаев добавил, что Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время до середины мая на принятие решения о сдаче выпускных экзаменов вместо ЕГЭ и дополнительную неделю в июле для сдачи единого государственного экзамена школьникам, которые не смогут его сдать из-за распространения COVID-19.

«Мы такую новеллу ввели этом году по аналогии с прошлым годом, еще не знаем, какая в этом году будет ситуация с COVID в июне... Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце <...> для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — отметил глава Рособрнадзора.

По словам Музаева, отменять итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах не планируется.

«Допуск к экзамену в виде сочинения остается. Сочинение будет проходить, мы сроки передвинули с января на апрель месяц, 15 апреля, и два дополнительных дня резервных — перед майскими праздниками и после майских праздников», — объяснил он.

Ранее, 3 февраля, в Департаменте образования и науки Москвы заявили, что около 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в столице в 2021 году. Сообщалось, что среди них более 68 тыс. выпускников школ текущего учебного года и около 12 тыс. выпускников прошлых лет.

5 февраля Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на текущий год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021