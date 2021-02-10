Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены

Более 790 тыс. школьников зарегистрировались в 2021 году на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускных экзаменов. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Формирование базы завершено, все заявления участников приняты. На сегодняшний момент у нас 795 тыс. заявлений, включая выпускников текущего года и выпускников прошлых лет», — сказал он.

Музаев добавил, что Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время до середины мая на принятие решения о сдаче выпускных экзаменов вместо ЕГЭ и дополнительную неделю в июле для сдачи единого государственного экзамена школьникам, которые не смогут его сдать из-за распространения COVID-19.

«Мы такую новеллу ввели этом году по аналогии с прошлым годом, еще не знаем, какая в этом году будет ситуация с COVID в июне... Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце <...> для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — отметил глава Рособрнадзора.

По словам Музаева, отменять итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах не планируется.

«Допуск к экзамену в виде сочинения остается. Сочинение будет проходить, мы сроки передвинули с января на апрель месяц, 15 апреля, и два дополнительных дня резервных — перед майскими праздниками и после майских праздников», — объяснил он.

Ранее, 3 февраля, в Департаменте образования и науки Москвы заявили, что около 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в столице в 2021 году. Сообщалось, что среди них более 68 тыс. выпускников школ текущего учебного года и около 12 тыс. выпускников прошлых лет.

5 февраля Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на текущий год.