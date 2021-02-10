Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе

Эксперт миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань, призвал не верить данным разведки США о происхождении COVID-19. Об этом ученый Питер Дасзак написал 10 февраля в Twitter.

Подобным образом Дасзак отреагировал на слова официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, который заявил, что в Вашингтоне ждут доклада от ВОЗ, но будут использовать также данные, полученные американским разведсообществом.

«Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала всё более разобщенной, когда находился у власти Трамп (экс-президент США Дональд Трамп. — Ред.), и откровенно ошибались во многих аспектах. Рады помочь Белому дому в их задаче по проверке, но не забывайте, что сначала нужно «доверять», а потом «проверять»!» — написал эксперт ВОЗ.

Специалисты организации прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ посетила рынок в Ухане.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля на пресс-конференции эксперты миссии заявили, что информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в Ухане, не получила подтверждения.