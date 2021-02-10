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Очередную опасную пилораму опечатали приставы под Томском

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В селе Каргала Томской области приставы опечатали пожароопасную пилораму. На ее территории находились пять нежилых строений, не приспособленных для проживания. Однако там жили и работали люди, сообщает региональное УФССП.

РИА «Томск» уточняет, что областная прокуратура поручила провести проверки соблюдения пожарной безопасности на объектах массового пребывания и проживания людей, а также в пунктах деревообработки. Это связано с увеличением с января 2021 года на территории Томской области числа пожаров и количества погибших в огне людей.

В конце января приставы уже опечатали несколько объектов: пункт приема и отгрузки древесины, а также административное здание, в котором жили рабочие в деревне Маркелово Шегарского района, принадлежащие Томскому деревообрабатывающему комбинату.

За первые 10 дней этого года в пожарах погибли девять жителей Томской области. Это на восемь человек больше, чем за тот же период годом ранее. Пятеро погибли на территории предприятий.

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