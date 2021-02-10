СК попросил заочно арестовать Волкова за привлечение подростков к незаконным акциям
Следствие ходатайствует о заочном аресте руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о вовлечении подростков в несанкционированные акции, прошедшие в нескольких российских городах в январе. Об этом в среду, 10 февраля, говорится на сайте Басманного суда Москвы.
Кроме того, Волкова объявили в межгосударственный розыск, пишет ТАСС.
Дело в отношении Волкова по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий») возбудили 28 января за его попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, прошедшие в ряде регионов России 23 января.
По версии следствия, Волков знал об отсутствии согласований на проведение несанкционированных мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией, однако, несмотря на это, разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в Москве и других городах.
Позже в январе следователи предъявили ему заочное обвинение и объявили в розыск.
В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.
23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.
Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.