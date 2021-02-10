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Программу модернизации комплекса ЖКХ разработают в Амурской области

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В Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова разработают программу модернизации ЖКХ. Ее планируют представить уже в марте этого года, сообщает региональное правительство.

По словам главы Приамурья, отопительный сезон показал, что после ремонта количество сбоев значительно снизилось, а большая часть нарушений вовсе приходится на водопроводные сети. Ситуацию необходимо проанализировать в целом и включить в программу модернизации ЖКХ поэтапный ремонт сетей, заявил Орлов.

Как рассказал министр ЖКХ Алексей Тарасов, по данным на 5 февраля, в регионе произошло 62 технологических нарушения в работе объектов коммунальной инфраструктуры. Три из них — серьезные, уточняет Амурская служба новостей.

7 февраля в поселке городского типа Магдагачи перемерз подземный водопровод. Без воды остались больница и котельная, отапливающая больницу. И в стационар, и на котельную организован подвоз воды.

1 февраля в селе Среднебелая перемерзла канализационная труба на насосной станции. Отходы, по словам Тарасова, вывозятся ежедневно вакуумной машиной. Каждый день она совершает 10–15 рейсов.

18 января в Свободном перемерз водопровод протяженностью 1,3 км по улице Лесная. В городе ввели режим ЧС. Полностью восстановить водоснабжение удалось только 30 января.

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