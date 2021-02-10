Ирбис на Алтае прошел 100 км в поисках добычи

В западной части Южно-Чуйского хребта камеры WWF и Сайлюгемского нацпарка зафиксировали снежного барса по имени Хан. Еще год назад фотоловушки видели его совсем в другой части хребта, восточной.

Ученые пришли к выводу, что Хан прошел 100 км по прямой по территории Южно-Чуйского хребта Республики Алтай.

По словам старшего координатора проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александра Карнаухова, которые приводит altapress.ru, если хищники перемещаются на такие большие расстояния, значит, им не хватает добычи.

Главаная добыча для снежных барсов в России — сибирский горный козел. Однако его численность на Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается.

Самца ирбиса по имени Хан фотоловушки фиксируют с 2013 года в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Также Хан является первым снежным барсом в России, которого удалось снять обычной видеокамерой.