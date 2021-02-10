Роспотребнадзор зарегистрировал высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Роспотребнадзор в начале февраля зарегистрировал российский экспресс-тест для определения коронавируса, который оказался в четыре раза быстрее ПЦР-анализа. Об этом «Известиям» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, разработавшем набор реагентов.

Экспресс-тест получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT». Он показывает результат за 1,5 часа, тогда как обычному ПЦР-анализу для этого потребуется 4–5 ч.

Так, для выделения нуклеиновых кислот требуется 45 минут, после этого в течение пяти минут происходит транскрипция, а потом еще 15–20 минут идут на амплификацию. При этом новый тест проводится на том же оборудовании, что и обычный ПЦР, и его может делать тот же персонал. Стоимость систем не отличается.

Достичь такого результата ученым удалось благодаря ферменту под названием Bst-полимераза. Как пояснил один из главных разработчиков нового теста, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, именно этот фермент сильно ускоряет реакцию.

По его словам, точность «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» примерно соответствует предыдущему тесту, поэтому его можно рассматривать как основной анализ, а не дополнительное исследование. В то же время Хафизов предположил, что в теории новый тест дает меньше ложноположительных результатов.

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Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19