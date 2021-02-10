Водитель трамвая в Приангарье пострадал при тушении загоревшегося вагона

В Ангарске (Иркутская область) загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Пострадал водитель транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 10 февраля в 9:59 по местному времени (4:59 мск). Пожар ликвидировали в 10:06, его площадь составила 1,5 кв. м, пишет ИА IrkutskMedia.

Как выяснилось, огонь разгорелся в кабине вагоновожатого. Сам мужчина получил травмы, пытаясь потушить пламя. О его состоянии не уточняется.

На ликвидацию пожара были направлены девять человек личного состава и две единицы техники.

В момент происшествия в салоне находились 25 человек. Они покинули транспорт самостоятельно.