Жителей Красноярского края предупредили о возможном сходе лавин

В МЧС Красноярского края рекомендовали гражданам не посещать горы в ближайшие два дня. Меры связаны с возможным сходом лавин.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, с 10 по 12 февраля сход снежной массы ожидается в Курагинском и Ермаковском районах края. Синоптики прогнозируют на их территории снегопад и сильный ветер, что, по мнению спасателей, повышает вероятность схода лавин, пишет ИА KraasnoyarskMedia.

В МЧС рекомендуют красноярцам не ходить в горы, следить за погодными условиями и избегать заснеженных склонов.

Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной от 15 градусов. Наиболее лавиноопасными считаются склоны с крутизной от 30 до 50 градусов, отмечают спасатели.

9 февраля на перевале «Капрановский» в Магаданской области открыли проезд. Ранее там сошли три снежные лавины. Последствия схода снежных трасс продолжают ликвидировать.