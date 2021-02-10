Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мощный снегопад обрушит на Москву до 80% месячной нормы осадков
Общество
Пропавших на перевале Дятлова туристов нашли
Мир
Адвокат назвал импичмент Трампа «разрывом страны на части»
Мир
Байден захотел получить доступ к деталям разговоров Трампа и Путина
Наука
Источник сообщил о подготовке в РФ двух астронавтов NASA к полету на МКС
Мир
Захарова усомнилась в способности ЕС самостоятельно принимать решения
Наука
NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Общество
Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника

Жителей Красноярского края предупредили о возможном сходе лавин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МЧС Красноярского края рекомендовали гражданам не посещать горы в ближайшие два дня. Меры связаны с возможным сходом лавин.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, с 10 по 12 февраля сход снежной массы ожидается в Курагинском и Ермаковском районах края. Синоптики прогнозируют на их территории снегопад и сильный ветер, что, по мнению спасателей, повышает вероятность схода лавин, пишет ИА KraasnoyarskMedia.

В МЧС рекомендуют красноярцам не ходить в горы, следить за погодными условиями и избегать заснеженных склонов.

Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной от 15 градусов. Наиболее лавиноопасными считаются склоны с крутизной от 30 до 50 градусов, отмечают спасатели.

9 февраля на перевале «Капрановский» в Магаданской области открыли проезд. Ранее там сошли три снежные лавины. Последствия схода снежных трасс продолжают ликвидировать.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021