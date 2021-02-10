Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мощный снегопад обрушит на Москву до 80% месячной нормы осадков
Общество
Пропавших на перевале Дятлова туристов нашли
Мир
Адвокат назвал импичмент Трампа «разрывом страны на части»
Мир
Байден захотел получить доступ к деталям разговоров Трампа и Путина
Наука
Источник сообщил о подготовке в РФ двух астронавтов NASA к полету на МКС
Мир
Захарова усомнилась в способности ЕС самостоятельно принимать решения
Наука
NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Общество
Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника
Сюжет:

Эксперт рассказала о правильной дезинфекции защитных масок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маски из нетканого материала стирать бесполезно, это дает ложное чувство безопасности. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Велданова отметила, что марлевые маски стирать можно и нужно, но от вирусов они защищают хуже всего.

Последняя очередь: как больницы прощаются с коронавирусом
Улучшение эпидемиологической ситуации в России позволило вернуть в обычный режим работы десятки медучреждений

По словам эксперта, существуют два основных пути передачи COVID-19: это капли при чихании, кашле или разговоре. Они могут привести к заражению, если попадут на слизистые другого человека. Второй способ передачи через предметы. Например, инфицированный может покашлять в ладонь, а потом этой рукой коснуться дверной ручки, после чего вирус может попасть на кожу здорового человека.

Учитывая эти факторы, Велданова отметила эффективность масок. Современные маски, по ее словам, делаются из мелтблауна или спанбонда.

«Это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус и удерживать пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность. Обычно это одноразовое изделие, в инструкции к которому указана рекомендуемая частота смены. Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим», — цитирует «РИА Новости» слова эксперта.

Также эксперт отметила, что маски из ткани показали себя хуже, чем защитные изделия из нетканых материалов. Велданова добавила, что маски можно считать надежным средством защиты, если они плотно прилегают к носу и закрывают рот.

8 февраля в Роспотребнадзоре рассказали, что отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Эксперты считают, что ускорить полное снятие ограничений поможет масштабная вакцинация. Она началась в России 18 января. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021