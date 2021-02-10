Эксперт рассказала о правильной дезинфекции защитных масок

Маски из нетканого материала стирать бесполезно, это дает ложное чувство безопасности. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Велданова отметила, что марлевые маски стирать можно и нужно, но от вирусов они защищают хуже всего.

По словам эксперта, существуют два основных пути передачи COVID-19: это капли при чихании, кашле или разговоре. Они могут привести к заражению, если попадут на слизистые другого человека. Второй способ передачи через предметы. Например, инфицированный может покашлять в ладонь, а потом этой рукой коснуться дверной ручки, после чего вирус может попасть на кожу здорового человека.

Учитывая эти факторы, Велданова отметила эффективность масок. Современные маски, по ее словам, делаются из мелтблауна или спанбонда.

«Это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус и удерживать пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность. Обычно это одноразовое изделие, в инструкции к которому указана рекомендуемая частота смены. Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим», — цитирует «РИА Новости» слова эксперта.

Также эксперт отметила, что маски из ткани показали себя хуже, чем защитные изделия из нетканых материалов. Велданова добавила, что маски можно считать надежным средством защиты, если они плотно прилегают к носу и закрывают рот.

8 февраля в Роспотребнадзоре рассказали, что отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Эксперты считают, что ускорить полное снятие ограничений поможет масштабная вакцинация. Она началась в России 18 января. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

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