Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

В Якутске в результате пожара в многоквартирном доме на улице 50 лет Советской Армии погибли два человека. Об этом сообщает ИА SakhaNews сообщили в ГУ МЧС России по Якутии.

Информация о возгорании поступила в ведомство 10 февраля в 6:16, пожарные прибыли на место через четыре минуты. Как выяснилось, огонь разгорелся в одной из квартир на втором этаже. Из здания эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей.

В ходе тушения были обнаружены тела женщины 1939 года рождения и мужчины 1956 года рождения. Огнем повреждены две квартиры и коридор второго этажа, общая площадь возгорания составила 39 кв. м.

На месте работали дознаватели МЧС, следователи и криминалисты СК.

В тушении были задействованы 62 человека личного состава и 12 единиц техники.

9 февраля сообщалось, что пять человек погибли при пожаре в частном доме в городе Сыктывкар (Республика Коми). Площадь возгорания составила 49 кв. м.