Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мощный снегопад обрушит на Москву до 80% месячной нормы осадков
Общество
Пропавших на перевале Дятлова туристов нашли
Мир
Адвокат назвал импичмент Трампа «разрывом страны на части»
Мир
Байден захотел получить доступ к деталям разговоров Трампа и Путина
Наука
Источник сообщил о подготовке в РФ двух астронавтов NASA к полету на МКС
Мир
Захарова усомнилась в способности ЕС самостоятельно принимать решения
Наука
NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Общество
Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника

Байден захотел получить доступ к деталям разговоров Трампа и Путина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байден намерена получить доступ к скрытым подробностям разговоров экс-главы государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает 9 февраля издание Politico со ссылкой на источники.

Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа
Россия и США добьются контроля над вооружениями и поспорят из-за постсоветского пространства, считают эксперты

Как уточняется, Трамп не обднародовал детали около 10 разговоров с Путиным. Советники же нынешнего президента США хотят получить данные о возможных конфиденциальных соглашениях между политиками или рассекречивании Трампом какой-либо информации.

«Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть записи. Байдену принадлежат все материалы по разговорам», — отметил бывший сотрудник Белого дома при Трампе.

Добавляется, что экс-президент засекречивал частные беседы с иностранными коллегами, чтобы избежать утечек данных. Тем не менее собеседники издания подчеркивали, что темы бесед Трампа и Путина редко отличались от уже сделанных ранее публичных заявлений бывшего американского лидера. Один из экс-чиновников даже назвал разговоры Трампа и Путина похожими на «болтовню двух друзей в баре».

Первый же телефонный разговор Владимира Путина и нынешнего президента Джо Байдена впервые состоялся 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В развитие разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена главы внешнеполитических ведомств поприветствовали продление на пять лет Договора об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ, СНВ-3), что поспособствует улучшению ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021