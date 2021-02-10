В суде по видеосвязи адвокат выступил в роли кота

Адвокат из Техаса предстал на онлайн-заседании суда в виде кота. Род Понтон случайно включил в Zoom забавный фильтр, передает телеканал «Известия». Пришлось звать секретаря, чтобы вернуть себе привычный облик. Судья явно воспринял случившееся с юмором. Рой Фергюсон попросил юристов проверять ноутбуки до начала заседания - на тот случай, если доступ к гаджету и zoom имеют дети.

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