В Салехарде владельца магазина оштрафовали за наценку на продукты в 286%

Прокуратура Салехарда в ходе проверки обнаружила в одном из местных магазинов наценку на продукты в размере 286%. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого АО.

По данным ведомства, факт завышения цен практически в три раза зафиксировали на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи.

«Прокурор в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося собственником магазина, возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — отмечается в сообщении.

Бизнесмену назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

5 февраля в Минсельхозе отметили, что основания для нового скачка цен на продукты питания в России нет. В ведомстве также отмечали, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден.

Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Власти контролируют стоимость социально значимых товаров.