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Пропавших на перевале Дятлова туристов нашли

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Группу туристов, ранее объявленную пропавшей на перевале Дятлова, нашли. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил заместитель начальника пресс-службы управления МЧС по Свердловской области Владимир Пургин.

По его словам, на данный момент туристы находятся Екатеринбурге и готовятся к вылету в Москву. Об их пропаже заявили близкие родственники путешественников, которым не удалось до них дозвониться.

Ранее в этот день местные СМИ сообщили, что группа не вернулась в положенный срок и не выходила на связь. Как подчеркнул источник портала E1.RU, восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память знаменитой туристов, пропавшей там в 1959 году.

Группа Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятках метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными.

Среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь.

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