В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 3633 человека

Еще 3633 человека в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число выздоровевших в столице составляет 858 358 человек.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне в столичных загсах сняли ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такое решение власти города приняли на фоне улучшающейся эпидемиологической ситуации.

8 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в городе наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших COVID-19, в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения.

По его словам, столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы москвичам удастся вернуться к полноценной жизни.

Также 8 февраля столичные студенты возобновили учебу в очном формате. С 18 января в Москве возобновили очное обучение школьников, в том числе старшеклассников.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.