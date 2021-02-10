МИД РФ допустил закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Представитель российского МИДа во Владивостоке Андрей Броварец сообщил, что окончательно генконсульство США в городе может быть закрыто к середине весны. Его слова среду, 10 февраля, приводит пресс-служба правительства Приморья.

Дипломат подчеркнул, что решение о закрытии диппредставительства было принято госдепом США в одностороннем порядке, и выразил надежду, что новая администрация Белого дома пересмотрит его.

Броварец отметил, что закрытие американского диппредставительства во Владивостоке не соответствует общим тенденциям развития международного сотрудничества Приморья, пишет «Газета.ру».

14 декабря 2020 года газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники писала, что власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между странами не испортятся из-за возможного закрытия американского генконсульства.

Спустя четыре дня газета The Washington Post написала, что госдеп США уведомил конгресс страны о намерении окончательно закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге.

Источник издания подчеркивал, что закрытие диппредставительств может быть связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.

Позже в декабре стало известно, что Майкл Помпео, занимавший на тот момент пост главы госдепартамента США, всё-таки решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, такое решение было принято для оптимизации работы дипмиссии США в России.