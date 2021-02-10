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Адвокат назвал импичмент Трампа «разрывом страны на части»

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Процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа разорвет страну на части. Такое мнение выразил адвокат бывшего американского лидера Дэвид Шон во время выступления в верхней палате конгресса во вторник, 9 февраля.

По его словам, процесс разорвет государство на части, как до этого было всего один раз в истории — во время Гражданской войны в 1861–1865 годах. Шон также подверг критике обвинителей из палаты представителей, заявив, что они прикрываются желанием единства в процессе импичмента, хотя на самом деле это не так.

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Также юрист выразил мнение, что импичмент Трампа «откроет новые раны по всей стране», а сам процесс он назвал попыткой лишить избирательных прав более 74 млн американских граждан, которые поддержали Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах, пишет New York Post.

Ранее 9 февраля сообщалось, что верхняя палата конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампа. Таким образом, процесс будет продолжен.

Сам экс-президент остался недоволен выступлением своих адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате конгресса. Особо бывший глава Белого дома возмутился работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним.

Обсуждение по импичменту продолжат на следующий день. Сенаторы обсудят, можно ли считать действия Трампа на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

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