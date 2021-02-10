В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

В Москве в 2021 году установят мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза (Николая Челнокова, Алексея Леонова, Владимира Касатонова, Федора Акулишнина и Ивана Злыденного), а также деятелей искусства и одного министра. Об этом в среду, 10 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять-семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову установят по адресу улица Новопесчаная, дом 19, корпус 3.

На фасаде дома 7 на улице Маши Порываевой появится мемориальная доска дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту Алексею Леонову.

Мемориальная доска на доме 31/13 в переулке Сивцев Вражек будет установлена в память о Герое Советского Союза адмирале флота Владимире Касатонове.

Увековечит память Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Ивана Злыденного мемориальная доска появится на фасаде дома 90 на Ленинском проспекте.

На улице Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1, откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза гвардии капитана Федора Акулишнина.

Кроме того, в городе появятся мемориальные доски народному артисту СССР Юрию Никулину (улица Большая Бронная, дом 2/6), советскому композитору Аркадию Островскому (Газетный переулок, дом 13/15), министру газовой промышленности СССР Василию Динкову (улица Спиридоновка, дом 21).

Всего с 2011 по 2020 год на фасадах московских домов установили 214 мемориальных досок.

Ранее, 2 февраля, в Москве торжественно открыли мемориальную доску диктору, народному артисту СССР Юрию Левитану. Ее установили на стене Дома Радио, где «голос Победы» проработал более 30 лет.