Трамп планирует усилить свои позиции в партии после импичмента

Процедура импичмента в сенате конгресса США позволит экс-президент США Дональду Трампу укрепить свои позиции в Республиканской партии, особенно среди рядовых ее членов. Об этом во вторник, 9 февраля, написала газета Politico, ссылаясь на источники в окружении бывшего главы Белого дома.

«С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг его фигуры», — рассказал изданию бывший сотрудник предвыборного штаба экс-хозяина Овального кабинета. Кроме того, как полагает газета, сам Трамп уверен в том, что будет оправдан сенатом и по итогам разбирательства лишь усилит свои позиции в партии.

По мнению помощников бывшего главы государства, процесс импичмента пока скорее играет ему на руку. В частности, рядовые члены партии возмутились поведением тех республиканцев, которые пытались откреститься от Трампа и увести партию в сторону от его курса.

Помимо этого, импичмент позволил бывшему президенту вычислить таких «перебежчиков» и принять против них меры.

В издании подчеркнули, что республиканец во время разбирательства в верхней палате конгресса намеренно «залег на дно» и не делает никаких важных заявлений. Вместо этого он проводит почти вс` свободное время за игрой в гольф. Один из бывших помощников Трампа предположил, что бывший американский лидер таким образом пытается продемонстрировать безразличие к происходящему в конгрессе.

Однако помощники Трампа ожидают, что после процесса он «будет стремиться отомстить республиканцам, которые, как он считает, перешли ему дорогу, после того как он покинул свой пост». Правда пока, отмечает газета, остается не до конца ясным, какие именно меры Трамп может принять против отвернувшихся от него членов партии.

Ранее 9 февраля сообщалось, что верхняя палата конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу. За конституционность импичмента в отношении Трампа после его ухода с поста президента страны отдали голоса 89 парламентариев, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

Обсуждение по импичменту продолжат на следующий день. Сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.