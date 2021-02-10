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Врач объяснила формирование коллективного иммунитета к COVID-19

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Заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская в среду, 10 февраля, опровергла опасения минздрава Израиля о том, что без вакцинации детей невозможно сформировать коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.

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«В Израиле уже привито 3,5 млн, плюс еще 700 тыс.человек официально переболели. Получается, порядка 4,2 млн человек обладают иммунитетом. И вы понимаете, что это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно. Я думаю, что мы идём к коллективному иммунитету семимильными шагами», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как пояснила специалист, существует специальная формула для расчета необходимого количества иммунизированных для выработки коллективного иммунитета, исходя из показателя заражаемости. Для Sars-Cov-2 до появления «британского» штамма этот показатель составлял 2,5, согласно публикациям в медицинских рецензируемых журналах, британский штамм увеличивает этот показатель до 4, для сравнения, для кори, например, этот показатель выше 10.

«Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75% популяции были иммунизированы — переболели или привиты. Это данные, опубликованные в научной прессе», — уточнила иммунолог.

Поэтому, по ее словам, даже если все в стране будут болеть британским штаммом, то 75% иммунизированных вполне достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Степенская добавила, что исходя из публикаций в научной прессе, не существует никаких сомнений в том, что коллективный иммунитет достижим в ближайшем будущем. Эксперт пожаловалась на то, что мнения ученых не учитываются, а «слышны какие-то запугивания без оснований» и не стоит удивляться, что после таких заявлений люди не хотят вакцинироваться.

Ранее, 7 февраля, на заседании парламентского комитета по коронавирусу в Кнессете директор службы общественного здравоохранения Израиля Шарон Альрои-Прайс высказала опасения, что даже в случае, если все взрослое население страны будет привито, достичь коллективного иммунитета будет проблематично из-за того, что 2,5 млн детей не охвачены вакцинацией.

20 декабря в Израиле стартовала прививочная кампания. В стране для вакцинации используется препарат компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. При этом конце декабря стало известно о смерти двух граждан после прививок от коронавируса: одному было 75 лет, другому — 88. Причиной смерти первого мужчины стал сердечный приступ, а у второго мужчины имелись хронические заболевания. Также у 13 жителей Израиля после вакцинации препаратом произошел паралич лицевого нерва.

По последним данным портала Worldometers, в Израиле зарегистрировано более 703 тыс. заболевших коронавирусом. Скончались свыше 5,2 тыс. человек.

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