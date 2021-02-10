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Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на турнире Australian Open

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Российский теннисист Аслан Карацев победил Егора Герасимова из Белоруссии в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема во среду, 10 февраля.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:0. 27-летний российский спортсмен впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема. Карацев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 113-е место.

Следующим соперником российского теннисиста будет победитель матча между французом Александром Мюллером и аргентинцем Диего Шварцманом, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день сообщалось, что 19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) победила венгерку Тимеу Бабош и впервые в своей карьере вышла в третий раунд взрослого турнира Большого шлема.

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