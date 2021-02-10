В Новосибирской области из-за аварии без тепла остались более 100 домов

В результате аварии на теплотрассе в городе Куйбышеве в Новосибирской области, которая произошла в среду, 10 февраля, без тепла остались более 100 зданий. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«Произошло отключение теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), трех школ и одного колледжа», — говорится в сообщении. В ведомстве также уточнили, что в двух школах отменены занятия.

Бригадой тепловых сетей производится поиск места порыва.

Температура воздуха в Новосибирской области в среду опустилась до минус 20 градусов.

Ранее, 8 февраля, жильцы 170 многоквартирных домов в Воронеже в 20-градусный мороз остались без отопления из-за прорыва на теплосетях.