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В МИДе обозначили сроки закрытия генконсульства США во Владивостоке

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Генконсульство Соединенных Штатов во Владивостоке может быть закрыто к середине весны. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Его цитирует пресс-служба правительства Приморья.

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По его словам, решение о закрытии диппредставительства в одностороннем порядке принял госдепартамент США, оно «при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года».

«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — сказал дипломат.

В декабре 2020 года занимавший в то время пост госсекретаря Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.

14 декабря газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники писала, что власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения США и России не станут хуже после возможного закрытия двух американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

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