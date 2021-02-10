Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о Голанских высотах

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 9 февраля, сообщил, что президент США Джо Байден не будет пересматривать решение своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа о признании Голанских высот частью территории Израиля. Такое заявление глава Госдепа сделал в эфире телеканала CNN.

«Если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голаны очень важны для обеспечения безопасности Израиля до тех пор, пока Асад у власти в Сирии, пока в Сирии присутствуют иранские ополченцы. Всё это представляет значительную угрозу безопасности Израиля», — заявил он.

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вернуться к рассмотрению этого вопроса можно будет, «если ситуация в Сирии изменится».

С 1967 года предшественники Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег реки Иордан оккупированными Израилем территориями. В марте 2019 года Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Против таких односторонних действий высказались Сирия, арабские страны, Россия, ключевые европейские державы и союзники США. В январе Трамп заявил, что спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.