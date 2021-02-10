Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Снег и гололедица ожидают жителей столичного региона 10 февраля
Мир
США выделят $1,5 млн на развитие молдавских СМИ
Спорт
Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на турнире Australian Open
Туризм
В России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм»
Мир
Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о Голанских высотах
Общество
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Наука
NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Мир
Посол РФ в Италии рассказал об устойчивом развитии отношений между странами
Наука
Первый в РФ автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания

Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о Голанских высотах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 9 февраля, сообщил, что президент США Джо Байден не будет пересматривать решение своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа о признании Голанских высот частью территории Израиля. Такое заявление глава Госдепа сделал в эфире телеканала CNN.

Шалом покати: Израиль не откажется от аннексии Иорданской долины
Установление дипотношений между ОАЭ, Бахрейном и еврейским государством лишь отдалит урегулирование конфликта с Палестиной

«Если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голаны очень важны для обеспечения безопасности Израиля до тех пор, пока Асад у власти в Сирии, пока в Сирии присутствуют иранские ополченцы. Всё это представляет значительную угрозу безопасности Израиля», — заявил он.

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вернуться к рассмотрению этого вопроса можно будет, «если ситуация в Сирии изменится».

С 1967 года предшественники Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег реки Иордан оккупированными Израилем территориями. В марте 2019 года Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Против таких односторонних действий высказались Сирия, арабские страны, Россия, ключевые европейские державы и союзники США. В январе Трамп заявил, что спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021