Врачи назвали способы выявить рак кишечника на ранней стадии

Симптомы рака толстой и прямой кишки могут появиться не сразу, однако своевременное обращению к врачу снижает риск развития заболевания, говорится на сайте Американского онкологического общества.

Среди тревожных симптомов, указывающих на возможное развитие этого онкологического заболевания, врачи назвали следующие: изменение частоты и характера стула: диарея, запор или изменение консистенции стула, которые длятся на протяжении нескольких дней; выделение крови или примесь крови в стуле; чувство не полного опорожнения кишечника; вздутие живота и боли переменного характера; слабость и утомляемость, а также необъяснимая потеря веса.

Подчеркивается, что некоторые из признаков этой болезни могут указывать на такие недуги, как инфекция, геморрой, синдром раздраженного кишечника или воспалительное заболевание кишечника.

Специалисты подчеркивают, что рак толстой и прямой кишки часто не вызывает симптомов до разрастания опухоли, поэтому лучше всего пройти обследование до появления каких-либо признаков.

Чтобы снизить риск заболевания, рекомендуется включить в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, не курить, контролировать вес, регулярно заниматься физической активностью, а также не злоупотреблять алкоголем.

В январе врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, «отравляющие» кишечник. Прежде всего, специалист рекомендовал свести к минимуму потребление сахара, так как он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроорганизмы. Кроме того, медик посоветовал отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами. Специалист также заявил, что лучше убрать из рациона «плохие жиры».