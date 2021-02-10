Москвичам предрекли самый продолжительный с 2018 года снегопад

Москву в четверг накроет сильный снегопад, ожидаются самые продолжительные осадки с 2018 года, передает телеканал «Известия».

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что без перерыва снег будет идти как минимум три дня. К воскресенью высота покрова

может увеличиться до 50-55 см.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.