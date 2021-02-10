Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Потапова впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема»
Общество
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Наука
NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Мир
Трамп остался недоволен выступлением юристов на заседании по импичменту
Наука
Первый в РФ автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания
Культура
Disney объявила о закрытии студии — создателя «Ледникового периода»
Спорт
«Ювентус» первым вышел в финал Кубка Италии по футболу
Интернет
Ритейлеры сообщили о подорожании электроники на 5–20% с начала года
Наука
Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
Сюжет:

Эксперт назвала противопоказания для ношения респиратора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими расстройствами необходимо проконсультироваться с врачом на предмет ношения респиратора. Об этом в среду, 10 февраля, в интервью «РИА Новости» рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Мягкая посадка: разработана маска-респиратор с памятью лица
Она снизит дискомфорт и предотвратит повреждения кожи, возникающие при длительном ношении

При этом эксперт отметила, что ВОЗ рекомендует носить респиратор для защиты от коронавирусной инфекции, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают вирус. При этом у них есть несколько минусов.

«В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом», — подчеркнула специалист.

Велданова уточнила, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также они не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр. Ко всему прочему респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки.

7 февраля врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как правильно ухаживать за многоразовыми масками и в каких случаях они могут навредить.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021