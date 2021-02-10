Эксперт назвала противопоказания для ношения респиратора

Людям, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердца, а также некоторыми психическими расстройствами необходимо проконсультироваться с врачом на предмет ношения респиратора. Об этом в среду, 10 февраля, в интервью «РИА Новости» рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

При этом эксперт отметила, что ВОЗ рекомендует носить респиратор для защиты от коронавирусной инфекции, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают вирус. При этом у них есть несколько минусов.

«В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом», — подчеркнула специалист.

Велданова уточнила, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также они не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр. Ко всему прочему респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки.

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