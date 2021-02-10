Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России

Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на текущей неделе на территории 12 регионов России из-за плохих погодных условий. Об этом в среду, 10 февраля, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что специалисты прогнозируют возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения в Камчатском крае, Магаданской области, Крыму и Адыгее, Краснодарском крае и всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

Территориальным подразделениям Росгидромета рекомендуется оперативно доводить информацию о прогнозируемой опасной погоде до заинтересованных органов управления для своевременных превентивных мер, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что до середины февраля на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируется выпадение до 65 мм осадков — почти две месячные нормы. Это увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней на территории горных районов Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Крыма.

Ранее, 8 февраля, синоптики предупредили о рекордном снегопаде в столичном регионе в конце недели. Ожидается, что высота снежного покрова вырастет минимум на 20 см.