Шредер заявил о никогда не работающих санкциях против России

Занимавший в 1998–2005 годах пост канцлера Германии Герхард Шредер заявил, что санкции в отношении России никогда не работали и выразил надежду на то, что проект «Северный поток – 2» будет реализован. Об этом политик заявил в беседе с газетой Handelsblatt.

Экс-канцлер подчеркнул, что подвергает критике тех, кто пытается проводить политику посредством ограничительных мер.

«Это еще никогда не работало, и тем более в отношении России. Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», — сказал Шредер.

Отвечая на вопрос о перспективах реализации проекта «Северный поток – 2», он выразил надежду, что газопровод будет достроен.

«Я надеюсь, что он в скором времени будет доведен до конца. Это в интересах Германии, в интересах Европы. Увязывать это с какими-либо другими вопросами я считаю абсолютно ошибочным. Я рад тому, что правительство ФРГ ясно заявило: «Северный поток – 2» служит нашим интересам, мы хотели бы, чтобы он был достроен», — сказал Шредер, напомнив, что проект получил все необходимые национальные и международные разрешения.

Политик добавил, что Россия исторически, даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа и нефти.

«У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему здесь что-то должно измениться?» — сказал экс-канцлер.

Он добавил, что согласен с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в том, что «не следует разрушать» мосты в отношениях с Россией.

«Эта страна слишком важна для международной политики, для решения международных вопросов», — заметил Шредер.

Он подчеркнул, что Германия нуждается для развития собственной индустрии в поставках из России не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов.

9 февраля в «Газпроме» подтвердили данные о том, что строительство участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года.

5 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.