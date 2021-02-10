Посол РФ в США не ждет развития двухсторонних отношений при Байдене

Посол России в США Анатолий Антонов не ждет от администрации американского президента Джо Байдена конструктивного развития отношений Москвы и Вашингтона. Об этом глава российской дипмиссии заявил во вторник, 9 февраля, на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско в Вашингтоне.

«Не большие ожидания у нас с вами всех, как мы понимаем, и от того, что нас ждет, что у нас будет. Но и это особенно важно, я хотел бы всем… сказать спасибо за поддержку», — цитирует обращение Антонова к своим коллегам ТАСС.

Посол подчеркнул, что российским дипломатам в США на фоне неуклонного ухудшения двусторонних отношений в последние годы приходится работать «в тяжелейших условиях», а проблем и задач у них «огромное множество». Он отметил, что последние три администрации США не сделали ничего для того, чтобы сотрудникам российских диппредставительств «здесь жилось лучше, спокойнее, комфортнее».

Ранее, 4 февраля, на брифинге в Белом доме помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен обеспечить себе «позицию силы» для конкуренции с великими державами и противодействия транснациональным угрозам. По его словам, также будет выстроена новая линия внешней политики в отношении России, которая якобы позволит «более эффективно противостоять Москве».

В тот де день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что путем давления на РФ США не смогут добиться каких-либо уступок. Кроме того, ранее в МИДе подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с Вашингтоном только на условиях взаимного уважения и равноправия.