Повара назвали способы избежать слез при нарезке лука

Повара поделились способами избежать слез при нарезке репчатого лука во время готовки пищи. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила британская газета Express.

По словам специалистов, лук — горький овощ, незаменимый при приготовлении пищи, но при повреждении луковицы выделяется особое вещество — лакриматор, которое растворяется в воде и слезах человека. Кроме того, образуется серная кислота, которая вызывает раздражение слизистой оболочки глаза.

Опытные повара советуют пользоваться острым ножом, поскольку благодаря ему при измельчении лука повреждается меньше клеток овоща и выделяется меньше лакриматора. Помимо этого, острым ножом лук получится нарезать быстрее.

Специалисты также советуют за 30 мин. до нарезки поместить лук в холодильник или за 10–15 минут — в морозильную камеру. Также помочь испарениям быстрее покинуть помещение помогут открытое окно и работающая вытяжка.

Луковицу можно замочить в воде, обрезав у овоща оба конца. Поможет и использование защитных очков, чтобы уберечь глаза от попадания в них едких химических соединений, отмечает телеканал «Звезда».

В ноябре 2020 года Роспотребнадзор развеял мифы о пользе чеснока и лука для иммунитета. По словам специалистов, волшебного средства, способного укрепить иммунитет, не существует, так как иммунитет складывается из множества факторов, в частности здорового разнообразного питания с достаточным количеством белков из мясных и молочных продуктов, витаминов и микроэлементов из свежих овощей, фруктов и зелени.