Французы назвали возможных участников 2-го тура президентских выборов

Большинство французских избирателей считают, что лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и действующий президент Эммануэль Макрон вновь могут сразиться во втором туре выборов главы государства в 2022 году, но многие этого не хотят. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Ifop для газеты Figaro.

По данным исследования, 67% респондентов полагают, что такое противостояние во втором туре борьбы за президентское кресло весьма вероятно, 18% так не думают, а 5% пока еще не определились с ответом.

При этом 70% опрошенных не хотят противостояния Ле Пен и Макрона в последнем туре выборов.

Если всё же во втором туре действительно окажутся действующий президент и лидер «Национального объединения», то, по мнению 37% французов, победит Макрон, а 25% считают, что Ле Пен. Еще 38% заявили, что не знают или затрудняются ответить.

Онлайн-опрос проводился с 5 по 8 февраля. В нем приняли участие 2085 человек старше 18 лет. Погрешность не указана.

Во втором туре президентских выборов во Франции в 2017 году Эммануэль Макрон набрал 66,1% голосов, его соперница Марин Ле Пен — 33,9%.

Председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в октябре 2019 года заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции в 2022 году, если члены партии поддержат ее в этом.

В сентябре 2020 года лидер партии левого толка «Непокорившаяся Франция», депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Меланшон объявил о том, что готов баллотироваться на пост президента страны на предстоящих в 2022 году выборах.

Ранее политик участвовал в выборах президента Франции в качестве кандидата в 2012 и 2017 годах.