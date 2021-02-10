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Ученые нашли у «живого ископаемого» необычные гены

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Канадские ученые выявили у древней рыбы латимерии 62 относительно молодых гена, приобретенных за последние 10 млн лет в результате эволюции. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution во вторник, 9 февраля.

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Ранее специалисты предполагали, что латимерия является живым ископаемым, которое не изменилось за 400 млн лет. Как отмечается в статье, впервые африканского целаканта Latimeria chalumnae выловили в 1938 году у берегов Южной Африки. Анатомия рыбы полностью соответствовала ископаемым латимериевым рыбам, хотя их считали вымершими.

Исследование канадских специалистов показало, что за миллионы лет тело латимерии почти не изменилось, но геном продолжал эволюционировать. По мнению авторов исследования, новые гены перешли к рыбе от других видов благодаря процессу горизонтального переноса генов. Они произошли от транспозонов, так называемых «эгоистичных генов», задачей которых является создавать больше копий самих себя. Достигают этого они путем перемещения между видами.

Как рассказал руководитель исследования, профессор молекулярной генетики Центра клеточных и биомолекулярных исследований Доннелли при Университете Торонто Тим Хьюз, какую функцию выполняют 62 новых гена, пока не установлено, однако многие из них кодируют ДНК-связывающие белки. Кроме того, они, вероятно, участвуют в регуляции генов, чьи даже незначительные изменения важны для эволюции.

Как отмечает телеканал «Звезда», ученым известно много примеров горизонтального переноса генов из транспозонов, но данный процесс у латимерии поразил их своими масштабами.

13 января сообщалось, что российские ученые нашли способ предотвратить заражение человека коронавирусной инфекцией, используя ферменты из семейства фосфолипаз, входящие в состав яда гадюк и многих других змей.

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