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Disney объявила о закрытии студии-создателя «Ледникового периода»

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Американская компания The Walt Disney Company объявила о том, что киностудия Blue Sky Studios, которая создала такие серии мультфильмов, как «Ледниковый период» и «Рио», будет закрыта. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В заявлении Disney говорится, что решение о прекращении кинопроизводства на студии Blue Sky Studios было принято в связи с текущей экономической ситуации, пишет сайт kp.ru.

Как пишет телеканал «360», студия прекратит работу в ближайшие два месяца. Без работы останутся около 450 человек.

Студия Blue Sky Studios была основа в 1987 году и за время своего существования выпустила свыше 10 полнометражных анимационных фильмов. Самыми известными ее проектами стали фильмы-фрашизы «Ледниковый период», «Рио» и «Фердинанд».

Компания Disney, как и многие другие развлекательные компании, сильно пострадала во время пандемии коронавируса. Из-за COVID-19 тематические парки Disney были либо закрыты, либо в них была ограничена посещаемость. Кроме того, были отложен выпуск художественных фильмов. Корпорации также принадлежат студии Pixar и Disney.

В прошлом финансовом году Disney потеряла $2,86 млрд при объеме продаж в $65,4 млрд.

2 февраля сообщалось, что компания The Walt Disney продлила на пять лет соглашение с режиссером кинокомикса Marvel «Черная Пантера» Райаном Куглером.

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