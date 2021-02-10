«Ювентус» первым вышел в финал Кубка Италии по футболу

Футбольный клуб «Ювентус» в полуфинальном матче вничью сыграл с «Интером» со счетом 0:0, однако первым вышел в финал Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» во вторник, 9 февраля.

Прошедший матч был ответным, первая игра завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1. Именно поэтому туринский клуб и смог получить место в финале, пишет «Спорт-Экспресс».

Второй финалист турнира определится в ночь на четверг, 11 февраля. «Аталанта» в домашнем матче встретится с «Наполи», в первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

6 февраля «Ювентус» обыграл «Рому» в матче 21-го тура серии А со счетом 2:0. Матч прошел в Турине на стадионе «Альянц». Победу хозяевам принесли гол Криштиану Роналду на 13-й минуте и автогол Рожера Ибаньеса на 69-й минуте.