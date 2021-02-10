Проект «Школа добровольца» запускают в Коми

В Республике Коми 18 февраля начнутся занятия в рамках проекта «Школа добровольца», основная цель которого заключается в формировании профессиональных компетенций по основному месту учебы.

К участию допускаются начинающие волонтеры из числа студентов вузов, колледжей и техникумов региона. Как сообщает ИА «Комиинформ», предусмотрен очно-дистанционный формат обучения.

Экспертами проекта станут кураторы, имеющие опыт в добровольчестве в образовательных организациях региона, представители некоммерческих организаций и волонтерских объединений, а также чиновники, занимающиеся молодежной политикой в регионе.