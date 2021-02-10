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Минздрав Великобритании заявил о выявлении новой мутации SARS-CoV-2

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Обнаруженный в графстве Бристоль на юго-западе Англии новый штамм коронавируса относится к категории «вызывающих беспокойство» мутаций. Об этом говорится в докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при минздраве Великобритании.

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По информации ведомства, новый штамм отличается от ранее выявленного на юго-востоке Англии кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

Специалисты также сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле, который был классифицирован как «изучаемый вариант». Всего в стране было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами. В Службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии «высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов», передает ТАСС.

Врачи добавили, что теперь в стране есть четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории «вызывающих беспокойство». Помимо упомянутых кентского и бристольского вариантов, к ним причисляют штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

2 февраля в стране была обнаружена новая мутация британского штамма COVID-19, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

Помимо этого, 1 февраля в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

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