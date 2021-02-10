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Врач дала советы по выбору завтрака в морозные дни

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Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом» во вторник, 9 февраля, рассказала, что нужно есть на завтрак перед выходом из дома в мороз, чтобы не замерзнуть.

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По словам специалиста, в морозные дни самым калорийным стоит сделать прием пищи, который предшествует выходу из дома. Перед поездкой на работу лучше всего крепко позавтракать и не ограничиваться чашкой кофе с бутербродом.

«Очень хорошо, если это будет белково-жировой завтрак. Например, яичница в том или ином виде. Хорошо кусочек сала, потому что сало надолго дает чувство сытости и силы. Сало можно заменить красной рыбой жирной, там много полезных жиров, либо горстью жирных орехов — грецких, бразильских, пекан», — пояснила врач.

Чернышова отметила, что если выход из дома намечен на послеобеденное время, то обед должен стать самым калорийным приемом пищи за день, отмечает телеканал «360». Диетолог подчеркнула, что зимой лучше всего каждый день есть горячие и плотные супы. Врач подчеркнула, что имбирь, красный и черный перец, корица улучшают кровообращение и дают ощущение внутреннего тепла. Кроме того, можно пить горячие напитки со специями, и чем больше их в рационе зимой, тем лучше.

Специалист отметила, что не лишним будет добавить в рацион продукты, богатые витаминами: витаминные напитки — цитрусовые и свежевыжатые соки, поливитаминные добавки, квашенная капуста.

Тем людям, кто следит за фигурой, Чернышова посоветовала делать более легким ужин, например, состоящий из постного мяса и овощного салата. Также перед сном можно выпить стакан молока или какао без сахара.

Врач подчеркнула, что сильные холода — не лучшее время для жестких диет. В морозные дни опасно урезать калорийность рациона, поскольку организм может переохладиться, а это снизит иммунитет и приведет к простуде.

4 февраля врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказала, что время приема пищи не влияет на сохранение или уменьшение веса, необходимо следить за суточной нормой калорий.

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